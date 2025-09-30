30日、行われた東京都議会の代表質問。取り上げられたのは、都内における火葬料金の高騰についてでした。自民党・小松大祐議員：生活全般にわたり物価が高騰している中、民営火葬場の料金についても都民の関心が高まっています。東京都・小池知事：安定的な火葬体制を確保するため、指導監督権限を有する区と連携しまして、料金を含む経営管理の指導が適切に行われますよう、今後、必要な法改正等を国に要望してまいります。東京23