アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）9月に入って、現実化を司る土星が「恋愛や創造、子ども」のエリアに戻ってきました。この領域の事柄には命懸けといったくらいの真剣さが見られたかもしれません。9月2〜18日にかけては仲間との話し合いももたれたはず。この間、「恋愛や創造、子ども」のエリ