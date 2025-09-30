秋の値上げラッシュ 街は悲鳴FNNプライムオンライン

秋の値上げラッシュ 街は悲鳴

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • 10月がスタートし、「秋の値上げラッシュ」がやってきそうだ
  • 食品や飲料品の値上げは3000品目以上となり、電気代とガス代も値上がり
  • 街では「率直に困る」「どこの飲食店も限界です」などの声が上がっている
