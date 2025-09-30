投開票日まであと4日となった自民党の総裁選挙。野党との連携のあり方が焦点の一つとなっていますが、対する野党トップは各候補をどう見ているのか。30日は国民民主党の玉木代表に直接、話を聞きました。鈴江キャスター「会見の時は国民民主のカラーのネクタイ？」国民民主党・玉木代表「今日はちょっと撮影もしていたので」鈴江キャスター「何の撮影ですか？」国民民主党・玉木代表「次の衆議院選挙に向けてポスターを撮ろうかな