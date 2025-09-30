秋田県の最低賃金が大幅に引き上げられることを受け、鈴木知事は、企業側が、生産性向上への取り組みを積極的に進める“意識改革”も必要であるとの考えを示しました。県は、大幅な引き上げを行った中小企業に対して支援金を給付する計画で、来年1月にも、受け付けを始める方針です。開会中の県議会では30日、締めくくりの質疑である総括審査が始まりました。最低賃金を引き上げた企業に対する対応についても議論が交わされ、鈴木