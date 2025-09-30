秋の全国交通安全運動は30日が期間の最終日です。秋田市の交差点では街頭キャンペーンが行われ、運送業者でつくる団体の会員が事故の防止や歩行者ファーストの徹底を呼びかけました。秋田県トラック協会 秋田支部畠山亨支部長「我々の仕事は公道を使うことによって生業としている、そういう立場である我々は交通安全をけん引していこうと常々話しております」街頭キャンペーンを行ったのは、秋田県トラック協