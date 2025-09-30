お笑いトリオ・パンサーの公式X（旧Twitter）アカウントは9月29日、投稿を更新。「お知らせ」を予告し、話題となっています。【投稿】パンサー公式の「お知らせ」予告が話題「ジャンポケと合体してくれ」同アカウントは「明日の夜8時パンサーよりお知らせがございます。よろしくお願いします」と投稿。簡潔な「お知らせ」予告なためか、ファンの間ではさまざまな憶測を呼んでいるようです。この投稿には「退所か？」「解散やめて