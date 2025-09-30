日銀秋田支店は県内の景気について「緩やかに回復している」とした去年11月から続く判断を据え置きました。一方で、"物価高騰のあおりを受けて消費者の「生活防衛意識」が高まっている"と述べ、特に新米の買い控えが危惧されることから個人消費の先行きへの懸念を示しました。日銀秋田支店は最新の県内の景気について住宅投資が減少しているものの、全体では「緩やかに回復している」との判断を据え置きました。一方で、重要な判断