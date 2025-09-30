県内の生命保険会社でつくる団体が社会福祉団体などに寄付金と福祉巡回車を贈りました。寄付金と福祉巡回車を贈ったのは、県内の生命保険会社20社でつくる生命保険協会秋田県協会です。社会貢献活動の一環として、今年は湯沢市社会福祉協議会に福祉巡回車1台を、3つの社会福祉団体へは10万円ずつを寄付しました。生命保険協会秋田県協会岸本輝彦会長「誰かが支えないといけない時代が入ってきていると思うんですね、自治体がどう