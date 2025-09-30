中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）を控えた28日、広西チワン族自治区の合浦月餅小鎮にある生産工場では作業員が月餅作りに追われていた。中国新聞網が伝えた。「中国のビッグサイズ月餅の里」として知られる合浦の月餅は、皮が薄く餡がたっぷり詰まっており、消費者から高い人気を得ており、毎年、全国各地に大量に販売される。合浦月餅小鎮には月餅生産ラインが60本以上あり、生産のピークに入った今、工場では中秋節に向けて