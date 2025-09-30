中国東部に位置する浙江省杭州市の杭州西駅でこのほど、同じく中国東部の山東省済南発の列車がホームに到着し、27年間逃亡していた殺人犯の洪容疑者が警察に護送され列車から降ろされました。これにより、杭州市臨安区警察の「1998・9・9」故意殺人事件が全面的に解決されました。杭州市臨安区清涼峰鎮のある村で1998年9月9日夜、家庭内トラブルによる故意殺人事件が発生し、女性1人が娘婿の洪容疑者に鋭利な武器で残忍に殺害され