明治の農村指導者、石川理紀之助ゆかりの地で、地元の小学生が鎌を使っての稲刈りを体験しました。この春、自分たちの手で苗も植えていた児童たち。収穫の喜びを味わいました。稲刈りに訪れたのは潟上市にある大豊小学校の5年生37人です。草木谷の里山は、種苗交換会を創設した明治の農村指導者、石川理紀之助ゆかりの地として、自然環境と農業の学びの場に活用されています。年間を通して稲作を体験する「田んぼの楽校」。30日に