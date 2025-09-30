少女に現金を渡して、みだらな行為をした疑いで警察官の男が逮捕されました。 【写真を見る】16歳の少女に現金2万円渡してみだらな行為した疑い 警察官の29歳男を逮捕 少女が警察に相談し発覚… 2人はSNSで知り合ったか 三重 逮捕されたのは、三重県警本部・警備第二課の巡査、金丸昂太郎容疑者29歳です。警察によりますと、金丸容疑者はことし3月、SNSで知り合った16歳の少女に現金2万円を渡して、名古屋市中区のホテルでみだら