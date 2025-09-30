◆ソフトバンク―日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）パ・リーグを制したソフトバンクの小久保裕紀監督が試合前のメンバー表交換で、2位日本ハムの新庄剛志監督から黄色い花束を贈られた。新庄監督はホームベース付近に歩み寄りながら悔しがるようなそぶりを見せた後、小久保監督に花束を渡して熱い握手を交わした。スタンドからは温かい拍手が贈られた。その後は毎試合恒例のパフォーマンスとなっているハイタッチで締