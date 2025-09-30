福岡県警筑後署は30日、大川市の個人宅固定電話に同日午前8時50分ごろ、息子を名乗る男から「俺の知り合いが会社の金を使い込んでいるが、その知り合いに口座を貸していた」「示談金が必要だから弁護士と一緒に家に行く」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。