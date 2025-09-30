薩摩川内市に、国内最大級のAI向けのデータセンターを整備する計画があることが分かりました。計画を進める法人の関係者が薩摩川内市の田中市長を訪れ、概要を説明しました。薩摩川内市にAI向けのデータセンターをつくる計画を進めるのは、台湾の金融系企業と日本の企業が共同で設立した法人カイシンデジタルインフラストラクチャーです。関係者が30日、薩摩川内市の田中市長を訪れ、計画の概