北海道函館西警察署は、2025年9月30日、性的姿態等撮影未遂の疑いで、知内町職員・歸山淳一容疑者（47歳）を逮捕したと発表しました。歸山容疑者は午前8時すぎ、函館市大川町にある店舗で、函館市の10代女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした疑いがもたれています。盗撮に気づいた女性が店の関係者とともに歸山容疑者を現行犯逮捕し、110番通報しました。歸山容疑者は「スカートの中にスマホを