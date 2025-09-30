国際線の機長が社内規定に反し、滞在先で飲酒し、国土交通省から厳重注意を受けた日本航空は、30日、再発防止策を提出しました。日本航空では去年、機長らの飲酒問題が相次ぎましたが、先月は国際線に乗務予定だった男性機長が、滞在先で禁酒という社内規定に反して、乗務前日にホテルで飲酒し、国土交通省から厳重注意を受けていました。提出した再発防止策では、去年の問題を受け作成した、飲酒に関する要注意者リストの基準を見