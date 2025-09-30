熊本県が2034年度の開通を目指す、熊本駅と熊本空港を結ぶ「アクセス鉄道」。事業費の見立ては610億円と、3年前の見立てより200億円膨らむ中、所要時間や運賃など、徐々に想定が見えてきました。 【写真を見る】約6.8キロ「アクセス鉄道」の路線を航空写真で見る 9月30日の県議会特別委員会で、熊本駅から熊本空港までの最短時間が示されました。 県の担当者「空港駅から熊本駅までの所要時間は普通列車で約48分、快速列車で約3