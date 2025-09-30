ロッテ―楽天（パ・リーグ＝３０日）――今季限りでの現役引退を表明しているロッテの美馬学（３９）が、ゾゾマリンで古巣相手に先発登板した。元チームメートの浅村に対し、初球は１４０キロ。その後も速球を続け、フルカウントからの６球目は後頭部付近へ大きくそれたものの、浅村のバットは空を切り、三振に抑えた。その後、中大の後輩・沢村にバトンタッチ。マウンド上で熱い抱擁を交わし、大歓声に包まれながらマウンドを