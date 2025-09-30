タイタニックが発見された翌年の１９８６年に撮影された船首部分。「ラスティクル」がたれ下がっている/Woods Hole Oceanographic Institution（ＣＮＮ）今から４０年前の９月１日未明、世界で最も有名な難破船タイタニック号を求めて大西洋の海底を探索していた調査船クノールの管制センターで、金属製の円筒のぼやけた白黒映像が映し出された。４人で構成される監視チームの隊員たちは、その物体は沈没船のボイラーではないかと