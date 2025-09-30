「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）巨人が珍しい形で先制に成功した。初回１死一、三塁から、岡本の打球は二塁後方に上がる飛球となった。中日の二塁・福永が懸命に背走してグラブを差し出したが、捕球寸前でグラブからこぼれた。これを見て、三塁走者の若林が生還したが、一塁走者のキャベッジは二塁で封殺されるというライトゴロになった。一塁ベンチ前でキャッチボールをしていた田中将はグラブをたたいて喜んだ。安