俳優の松坂桃李、染谷将太が３０日、都内で声優を務めたアニメ映画「ひゃくえむ。」（岩井澤健治監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。魚豊氏の同名漫画が原作。陸上・１００メートル走に人生をかけるランナーたちの狂気と情熱を描く。松坂は、生まれつき足が速い“才能型”のトガシ役の声を担当。「陸上をやっていない人からも『すごく面白かった』と熱量ある感想くれてすごくうれしかった」と公開後の反響を告白。染谷