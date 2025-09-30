ＴＲＦのメンバー・ＤＪＫＯＯが３０日、東京・多摩市立和田中学校で、キャリア教育プログラム「ＥＮＴＮＥＸＴｃｌａｓｓ〜好きを未来に〜」に参加。同校の生徒を前に「やりたい！をかなえるために大切にしていること」をテーマに講演した。アミューズ、エイベックス、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ポニーキャニオンのエンタメ業界４社は、エンタメ業界におけるサステナビリティアクションを活性化すること