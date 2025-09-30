◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽準決勝高川学園５―４仙台育英（３０日・マイネットスタジアム皇子山）１―２で迎えた３回２死満塁、山口岳士（がくと）中堅手（３年）が２球目の直球を左翼スタンドへたたき込むと、会場はどよめいた。「３年間頑張ってきて良かったなって思います」と、公式戦初の満塁本塁打の余韻に浸った。その裏の攻撃で仙台育英も２本塁打を放って１点差まで迫ったが、この一打が決勝