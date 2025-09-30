自民党総裁選（１０月４日投開票）に出馬している小泉進次郎農相が３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。１０月１日から海外出張に行くことを報告した。小泉氏は「１０月１日（水）から２日（木）まで、ＡＳＥＡＮ＋３農林大臣会合への出席のため、フィリピンに出張します」と投稿。総裁選の最中ではあるが、公務のため日本を離れるという。今回の会合の意義を強調する小泉氏は「国際情勢が不確実さを増す中、世界経済の成長の