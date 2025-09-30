歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助の所属事務所「ファーンウッド」の創業者で３月４日にうっ血性心不全で死去した田中亨さん（享年７９）を偲ぶ会が３０日、東京・浅草公会堂で行われた。１８代目中村勘三郎さん（享年５７）が熱望した移動式の芝居小屋「平成中村座」を実現させるなど、４５年間にわたり中村屋を支えた田中さんを偲び、約５００人が参列。自宅が近所で家族ぐるみの親交があった俳優の永島敏行は「田中さんは