◆パ・リーグロッテ―楽天（３０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・美馬学投手が３０日、本拠のＺＯＺＯで古巣・楽天を相手に引退試合に臨んだ。背番１５のユニホームを着た長男・リタ君が始球式を務めてストライク投球を決めた後、マウンドに上がった。右打席には浅村。初球、１４０キロの直球でストライクを取ると、２球目は１３９キロの直球で空振りを奪って追い込んだ。１ボールの後、４、５球目は抜け球でボール。フルカウン