◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）日本ハムの小村勝球団社長が試合前に取材に応じ、就任５年目の来季も指揮を執る方向の新庄剛志監督の去就について言及し、「シーズン終了後に正式に話し合いまして発表します」と語った。まずは残り２試合を残すレギュラーシーズンに集中し、今季最終戦となる１０月４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）の以降に正式に話し合いの場を設けて、その