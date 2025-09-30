◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発登板。味方の援護に両腕を突き上げて喜んだ。初回、田中が相手を抑えて迎えた裏の攻撃で、先頭の若林が右前打で出塁すると、続くキャベッジが再び右前打を放ってチャンスメイク。俊足の若林は三塁まで進み無死一、三塁と好機を作ると、スタンドからは割れんばかりの歓声が沸いた。なお１死一、三塁では岡本の二飛