『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。＞＞前回／これぞ最強の在宅ランチ！材料3つ＆包丁いらずなのに絶品すぎ『ピリ辛そぼろ焼きそば』今回紹介するのは、『オレンジページ』書籍・ムック編集担当のえりつぃん。レンチン仕込みで叶う、ワーママの味方すぎる絶品コロッケとは？油揚げが衣代わ