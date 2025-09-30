須崎市の自宅で大麻を所持していたとして、高知県警は9月30日にアメリカ国籍の男女2人を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、須崎市西糺町の自称料理人・デイビッド・ブハダナ容疑者（39歳）と同居している会社役員のユウコ・モトキ容疑者（56歳）のともにアメリカ国籍の2人です。警察によりますと、2人は共謀の上、自宅で若干量の乾燥大麻を所持していた疑いが持たれています。警察が30日