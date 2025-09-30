庄内浜の食文化の魅力をPRする「庄内浜文化伝道師」の認定試験が30日、8年ぶりに行われました。「庄内浜文化伝道師」は山形県の認定を受け庄内浜で水揚げされるおよそ130種類の魚介類の魅力を広く伝える活動をするもので、2007年に制度が始まってからこれまで281人が認定されました。ことし8年ぶりに新しい人材の募集が行われ、30日は酒田市で飲食や小売りなど鮮魚関係の仕事をする人を中心に29人が調理実技試験に臨みました。認定