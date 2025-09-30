任期満了にともなう高知県佐川町の町長選挙が9月30日に告示され、2期目を目指した現職の片岡雄司氏が無投票で再選しました。佐川町長選挙に無投票で再選を決めたのは、無所属の現職・片岡雄司氏（61歳）です。片岡氏は1期4年の実績として、18歳までの医療費の無償化や給食費の無償化、公営の学習塾の開設や放課後児童クラブの整備などをあげました。また、2期目に向けては、人口減少対策として子育て支援策の拡充を図るほか、防災