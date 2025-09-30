1日から10月ですが、ことし4月以来の値上げラッシュが始まります。主要食品メーカーによる値上げは3000品目に及びます。山形市のスーパーで値上げの見通しと消費者の声を聞きました。村山地方でスーパー4店舗を展開する「フードセンターたかき」です。山形市のこちらの店舗では10月から順次、多くの食料品の値上げが行われるといいます。フードセンターたかき南原店