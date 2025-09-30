東京時間17:36現在 香港ハンセン指数 26855.56（+232.68+0.87%） 中国上海総合指数 3882.78（+20.25+0.52%） 台湾加権指数 25820.54（+240.22+0.94%） 韓国総合株価指数 3424.60（-6.61-0.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8848.77（-14.02-0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80385.00（+20.06+0.02%） ３０日のアジア株は総じて上昇。上海株や香港株は続伸。今日発表された９月の中国製