ユーロ圏１０年債利回り格差 仏伊ともに８２ｂｐで推移 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%） ドイツ2.712 フランス3.536（+82） イタリア3.532（+82） スペイン3.259（+55） オランダ2.863（+15） ギリシャ3.387（+68） ポルトガル3.119（+41） ベルギー3.262（+55） オーストリア3.011（+30） アイルランド2.955（+