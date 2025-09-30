大分と愛媛の両知事による会談が30日大分県大分市で開かれ、佐藤知事肝いりの豊予海峡ルートの構想についても意見が交わされました。 関崎みらい海星館 大分市のJX金属関崎みらい海星館を訪れたのは愛媛の中村時広知事です。 この「愛媛・大分交流会議」は両県の交流や連携の強化を目的に行われているもので、大分での開催は8年ぶりです。 両知事は、関崎みらい海星館のプラネタリウムなどを見学した後、