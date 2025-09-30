自民党総裁選まであと4日。勝敗のカギを握るものの一つが、去年、石破総理を支持したいわゆる“石破票”です。一体、どの候補が手にするのでしょうか？【写真を見る】自民党総裁選まで4日 カギ握る“石破票”の行方は？「影響限定的」との声も一方野党、立憲・維新・国民民主3党の国会対策委員長が会談 「総理候補」一本化とはならずきょうから韓国を訪問している石破総理。在任中、最後の外遊になる見通しで、良好な