広島の田中広輔内野手広島の田中広輔内野手（36）と松山竜平外野手（40）が今季限りで退団することが30日、球団関係者への取材で分かった。来季の戦力構想から外れ、他球団での現役続行を希望して自由契約となる。両選手は2016年からのリーグ3連覇に貢献。今季、田中は自己最少14試合の出場で、松山は1軍出場がない。田中は14年にドラフト3位で入団。16年から3年連続でフルイニング出場。17年はリーグ最多35盗塁をマークし、最