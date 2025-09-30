「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手が初回、一塁ベースに駆け込む際に左脚を痛め、ベンチに下がった。フルスイングした打球は投手前への鈍いゴロとなったが、ビシエドは懸命にダッシュ。しかし、一塁への途中で片足でジャンプし、足を引きずるようなしぐさで一塁に到達した。結果は内野安打となったが、ビシエドはベンチに引き揚げ、代走フォードが告げられ、無念の緊急交代