9月29日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続きドッキリ企画「裸の王様度チェック」が実施された。打ち合わせ中に失礼な態度をとった芸人は、周囲にきちんと注意してもらえるか？“裸の王様”になっていないかをチェックするこの企画。今回はとろサーモンの久保田が、同じ事務所の先輩であるFUJIWARAの原西をターゲットにドッキリを仕掛けた。【映像】土下座強要、ウイスキー…久保田の暴走に原西は困惑打