JR東日本は、山形新幹線で活躍するE3系「つばさ」の定期運行を2025年度内に終了することを発表しました。これに伴い、新型車両E8系へのバトンパスをテーマにした「つばさ、つなぐ。」プロジェクトが進行中です。プロジェクトの一環として、引退を記念した親子限定の団体臨時列車、未来へ「つばさ、つなぐ。」号が2025年11月15日(土)に運行されます。E3系の歴史を振り返るとともに、この特別なツアーの詳細についてご紹介します。山