大阪合宿中のU-17日本代表候補は30日午前、約1時間半のトレーニングを行った。フォーメーション練習の後にサイド攻撃やスローインの攻守、11対11、PKと続けてFIFA U-17ワールドカップカタール2025(11月)へ向けた準備。2選手が怪我の大事を取ってプレーを見合わせたが、追加招集で前夜合流のDF倉橋幸暉(鹿島ユース)もフルメニューをこなした。U-17日本代表候補は1日に関西学院大、びわこ成蹊スポーツ大とそれぞれ練習試合を行い、