JR四国グループは、岡山市北区駅前町で進む再開発事業で、新ブランドのホテルを出店すると発表しました。2027年春ごろの開業を目指します。 【写真を見る】JR四国が岡山駅前に新ホテル「177室に温浴施設やジムなども」高松市には3棟目のホテルの出店を JR岡山駅の東側、岡山市北区駅前町で進む市街地再開発事業です。マンションや商業施設、コンベンションホールなどが入る予定で、このうちホテル棟の7階～16