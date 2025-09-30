日経平均株価 始値45054.96 高値45126.23 安値44733.60 大引け44932.63(前日比 -111.12 、 -0.25％ ) 売買高22億1950万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆1274億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続落、米株高でもリスク回避ムード継続 ２．「つなぎ予算」成否に絡む米政府機関の閉