昨夜、村山市で車庫兼小屋２棟が全焼した火災は、きょう実況見分が行われましたが、出火原因の特定には至りませんでした。 【画像】火災現場 この火災はきのう午後１１時半ごろ、村山市稲下で起きたものです。 火はおよそ４時間半後に消し止められましたが、太田一男さん（６９）の住宅敷地内にある木造一部２階建ての車庫兼小屋とそれに隣接する木造２階建ての車庫兼小屋のあわせて２棟が全焼しました。ケガ人はいませんでした