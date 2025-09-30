セブン銀行は、ソニー銀行へ、「スマホATM」サービスを9月29日から提供開始した。●全国2万8000台以上のセブン銀行ATMで利用できる「スマホATM」サービスは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービス。2017年3月のリリース以降、21行で利用されている（8月末時点）。「ソニー銀行 アプリ」は、来店不要で外貨普通預金の購入、売却、指値申込の取引や、ソニー銀行口座の残高照