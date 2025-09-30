DOBERMAN INFINITYが、毎年恒例となったカウントダウンライブを今年も開催することが発表された。＜DOBERMAN INFINITY COUNTDOWN LIVE 2025 ▷ 2026＞と題し、昨年同様、大阪はなんばHatchにて行われる。今年で4年目となりファンの間ではすっかり恒例となった、大阪でのカウントダウンライブ。6月のホールツアー以来、久々の単独公演となり、特別な一夜となりそうだ。チケット予約は10月4日15時よりファンクラブ「We are D.I