Ｈａｍｅｅ [東証Ｓ] が9月30日大引け後(18:15)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の27.9億円→19.9億円(前期は23.5億円)に28.9％下方修正し、一転して15.4％減益見通しとなった。 なお、5-10月期(上期)の経常利益は従来予想の11.3億円(前期は10.3億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年11月１日以降、NE株式会社は当社連結子会社から除外されることとなるた